Sie waren Freunde gewesen, doch am Mittwoch kam es in einer Dachgeschoßwohnung in Bad Mitterndorf in der Steiermark zu einem blutigen Streit zwischen zwei Obersteirern, 28 und 27 Jahre alt. Dabei stach der Ältere mit einem Stanleymesser auf den Kontrahenten ein. Der Verletzte vertrieb den Angreifer mit einem Baseballschläger.