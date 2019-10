Am 4. September wurde bei der Polizei Anzeige über eine schwere Sachbeschädigung in einem Firmengebäude in Micheldorf erstattet. Im Gebäude wurden sämtliche Wände, Türen, Toiletten, Waschbecken, Fenster und dergleichen beschädigt, beschmiert, zerschlagen und zerstört. Aufgrund der Spurenlage konnte von mehreren Tätern ausgegangen werden. In den darauffolgenden Wochen wurden intensive Ermittlungen geführt.