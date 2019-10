Neue U-Bahn-Stars-Bühne in der Station Landstraße

Einige Bands konnten sich durch das Projekt erste Studioaufnahmen finanzieren oder weitere Auftritte an Land ziehen. U-Bahn-Star Twerdy war im September beim Gesangwettbewerb „The Voice of Germany“ und hat sich durch die Auftritte ihre erste CD finanziert. Kiddy-Contest-Teilnehmerin und U-Bahn-Star Laura Heily hat ihr erstes Musikvideo in New York produziert. Vergangenes Jahr im November wurde gemeinsam mit dem SAE Institute Wien auch das erste Musikalbum mit 23 U-Bahn-Stars aufgenommen.