Der genaue Ausgangspunkt des Brandes in Gerotten ist noch nicht ganz klar. Entweder eine Holzkiste oder die aufgehängte Wäsche in der Küche fing jedenfalls Feuer und brachten den 84-jährigen Bewohner somit in Lebensgefahr. Der Sohn des Pensionisten dürfte bereits Stunden zuvor eingeheizt haben und wollte am Abend nur noch kurz nach seinem Vater sehen. Da stand die Küche aber schon in Flammen, und durch den Vorraum waberten dichte Rauchschwaden. Der 47-Jährige schnappte sich, laut Polizei, aber geistesgegenwärtig einen Feuerlöscher und bekämpfte vorerst selbst die Flammen.