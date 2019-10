Bereits am vergangenen Freitag wurde in Außervillgraten ein einzelnes totes Schaf auf einer Weide gefunden. Die Schaf- und Ziegenhalter im Iseltal sollten ihre „Tiere bis auf Weiteres in der Nacht von der Heimweide in den Stall“ bringen, meinte Josef Gitterle von der Abteilung Landwirtschaftliches Schulwesen, Jagd und Fischerei.