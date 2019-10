Linzer Polizisten wurden am 10. Oktober gegen 16 Uhr in der Wiener Straße auf einen Pkw aufmerksam, dessen Insassen beim verkehrsbedingten anhalten vor einer Kreuzung die Plätze tauschten. Sie fuhren dem Fahrzeug nach und hielten es bei der nächsten Kreuzung an. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle nahmen sie sowohl beim 22-jähigen Lenker als auch seinem 23-jährigen Beifahrer, beide in Ansfelden wohnhaft, Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung wahr.