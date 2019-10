Filmreife und hochdramatische Szenen haben sich in Mexiko abgespielt, als ein Mob von wütenden Bauern seinen eigenen Bürgermeister an einen Geländewagen band und durch die Stadt schleifte. Jose Luis Escandon Hernandez hat den Vorfall in Las Margaritas im Bundesstaat Chiapas Behördenangaben vom Donnerstag zufolge ohne größere Verletzungen überlebt.