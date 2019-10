Für privilegiert halten sich die beiden - trotz Millionen-Gagen - nicht: „Wir haben uns unlängst über die Apokalypse unterhalten. Wir wären überflüssig. Wir können nichts, was der Menschheit helfen könnte“, so Damon. „Außer vorzuspielen, wir seien jemand anderer. Und das mögen die Menschen am liebsten, wenn ich nicht ich selbst bin“, lacht Bale.