Menschen, die viel Käse essen, leben länger

Wissenschaftliche Studie beschäftigen sich mit allen Themen. Es gibt nichts, was an Universitäten nicht erforscht wird. Forscher der McMaster University in Kanada haben in einer Studie die Ernährungsgewohnheiten von 130.000 Menschen aus 21 verschiedenen Ländern im Alter von 35 bis 70 Jahren untersucht. Nach der Analyse der Daten teilten die Wissenschaftler die Teilnehmer in zwei Gruppen ein: fettarme Milchprodukte und fettreiche Milchprodukte.