Immer wieder legte die Frau Geld in eine Handkasse beiseite. Mehrere Hundert Euro hatte sich schon angesammelt. Ihr Ex-Freund (25) wusste davon. Er drang in der Nacht zum Donnerstag, während die Frau abwesend war, in ihre Wohnung ein und plünderte die Urlaubskasse. Die Bestohlene alarmierte die Polizei. Diese schöpfte bald Verdacht. Die Beamten „besuchten“ den Ex-Freund an seiner Arbeitsstelle und nahmen ihn zur Einvernahme mit. Der Slowake gab schließlich alles zu. Er wurde angezeigt. Das Geld muss er zurückzahlen.