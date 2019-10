Die meisten Bezieher wohnen in Wien

63% der Personen in der Mindestsicherung wohnten in Wien, auf die anderen Bundesländer entfielen Anteile zwischen einem (Burgenland) und acht Prozent (Steiermark). Die Bundeshauptstadt hatte mit 7,5% auch die weitaus höchste Bezugsquote, was den Anteil der Personen in Mindestsicherung an der Bevölkerung insgesamt bedeutet, gefolgt von Vorarlberg (1,9%) und Tirol (1,7%). Am niedrigsten war die Mindestsicherungsquote im Burgenland und in Kärnten (jeweils 0,8%) sowie in Oberösterreich (0,9%).