Pinker Flashmob für mehr Brustgesundheit

Immer noch erkranken jährlich in Österreich rund 5.000 Frauen an Brustkrebs, statistisch betrachtet, ist jede achte bis neunte Frau im Laufe ihres Lebens mit dieser Diagnose konfrontiert. Früh erkannt ist Brustkrebs sehr gut therapierbar und die Heilungschancen sind groß. Um darauf aufmerksam zu machen, ruft die Österreichische Krebshilfe im internationalen Brustmonat Oktober alle Frauen dazu auf, die Früherkennungsuntersuchung „Mammografie“ regelmäßig wahrzunehmen. Zur Unterstützung dieses Appells werden diverse Veranstaltungen in Wien organisiert. Heute Nachmittag wurde etwa vor dem Stephansdom zum „Breast Health Dancing“, einem Flashmob mit pinken Schirmen, geladen.