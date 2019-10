Mercedes hat den einzigen Trainingstag zum Formel-1-Rennen in Japan dominiert. Wie schon in der Früh sicherte sich Valtteri Bottas auch am Freitagnachmittag in Suzuka die Bestzeit. Der Finne hatte mit seiner schnellsten Runde in 1:27,785 Minuten 0,10 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen und Weltmeister Lewis Hamilton. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull.