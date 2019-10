Die SPÖ will sich nach dem bei der Nationalratswahl erlittenen Debakel inhaltlich und strukturell neu aufstellen. Der Startschuss zur Erneuerung soll bei der Präsidiumssitzung erfolgen, die am Freitagvormittag begann. Dabei will die Partei über alles tabulos diskutieren - außer über ihre Chefin Pamela Rendi-Wagner, die nicht zur Debatte stehe, wie die SPÖ-Granden bei ihrem Eintreffen betonten. Jetzt gehe es vordringlich um strukturelle, organisatorische und inhaltliche Fragen, so der Tenor.