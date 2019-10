In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 12. Oktober 1930 wird in Wien der Karl-Marx-Hof im 19. Wiener Gemeindebezirk offiziell eröffnet. Von Anfang an gilt der riesige Gemeindebau - der noch heute Experten und Touristen aus aller Welt anzieht - als eines der Vorzeigeprojekte der roten Wohnbaupolitik der 1920er und 30er-Jahre. Im von Wohnungsnot und Elend geplagten Nachkriegs-Wien, bieten die beinahe 1.400 entstandenen Wohnungen erstmals Mindeststandards, wie ein eigenes WC. fließendes Wasser und eine gewisse Quadratmeteranzahl.