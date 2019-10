„Sonst hätte ich drei Tore erzielt“

Er trat nicht nur als Vorarbeiter beim Lazaro-Tor in Erscheinung. Schon in Minute 37 hatte er die Stange getroffen. Und knapp vor der Pause hätte er das ÖFB-Team sogar noch vor der Pause in Führung bringen können, scheiterte nach sehenswertem Laimer-Zuspiel aber erneut an Marciano (44.). „Die haben einen gute Tormann - sonst würde ich jetzt mit drei Toren dastehen“, so Arnautovic.