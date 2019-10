Was für ein Traumtor beim EM-Quali-Hit am Donnerstagabend im Wiener Ernst-Happel Stadion gegen Israel (3:1). Ausgerechent Martin Hinteregger, der wegen seines Partyausflugs nach dem 6:0-Sieg gegen Lettland für Schlagzeilen sorgte, traf per Seitfallzieher (siehe Video oben) zum so wichtigen 2:1-Führungstor für unser Team - und das richtig sehenswert.