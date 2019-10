David Alaba fällt auch am Sonntag im EM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien aus. Das kündigte ÖFB-Teamchef Franco Foda am Donnerstagabend nach dem 3:1 gegen Israel in Wien im ORF-Interview an. Alaba hatte die Heimpartie nach einem Haarriss in der Rippe verpasst und von der Tribüne aus mitgefiebert.