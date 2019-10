Basis für weitere Erfolge

Über jenes 10-Millionen-Paket, in dessen Rahmen Oberösterreichs so erfolgreiche Leichtathleten Top-Trainingsstätten in Linz erhalten, ein IAAF-zertifiziertes Wettkampf-Stadion in Traun, dazu werden Oberösterreich-weit Anlagen erneuert. „Wir wollten ein nachhaltiges, starkes Zukunftspaket, haben dafür viele Gespräche und Verhandlungen geführt, die bestmöglichen Varianten diskutiert. Fakt ist: Die Leichtathletik wird damit auch künftig im Sportland OÖ Top-Bedingungen vorfinden und sogar über ein noch umfangreicheres Angebot als bisher verfügen“, sagt Sportlandesrat Markus Achleitner: „Es soll die Basis für weitere künftige Weltklasse-Leistungen sein.“