Eine große Teststrecke für selbstfahrende Autos mitten im Nirgendwo? Tatsächlich! Als die Ungarn ihre Projekt „Zalazone“ vorstellen, werden im ehrwürdigen Charlemagne-Gebäude in Brüssel, wo sich an diesem Nachmittag Vertreter europäischer Automobil-Regionen treffen, gut 80 Augenpaare aufgerissen. Und das soll erst der Anfang gewesen sein. Sogar Situationen im urbanen Straßenverkehr werden in Zukunft in einer neu errichteten „Geisterstadt“ geübt, so der ungarische Plan.