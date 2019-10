Es ist stickig, Pumpen schmatzen und Molkegeruch liegt in der Luft. Am Boden kräuselt sich eine Schicht Wasser unter den Schritten der Arbeiter der Käsereigenossenschaft Elixhausen. Auf einem Podest, zwei Kessel. „Darin stellen wir unseren Emmentaler Rohmilchkäse her. Bei uns kommt alles aus der Region“, sagt Obmann Hermann Frauenlob.