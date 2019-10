Seit diesem Sommer ist Mikaela Shiffrin wieder Single! „Wir hatten eine wirklich großartige Zeit und ich wünsche ihm nur das Beste. Es war extrem schwierig, unsere Termine zu koordinieren und dann kommt man an den Punkt, an dem es keinen wirklichen Sinn mehr macht“, sagte Shiffrin beim Medientag ihres Skiausrüsters Atomic am Donnerstag in Altenmarkt.