Engpass führt zu Bettensperren

„Wir spüren den Engpass an der Neonatologie“, erklärt auch Dr. Maria Stammler-Safar. Sie ist Kreißsaalleitende Oberärztin und hat viel mit Risikoschwangerschaften zu tun. Mit Frauen, die Babys erwarten, die leider alles andere als gesund sind. Chromosomenstörungen, Fehlbildungen, 500-Gramm-Kinder. „Die Frauen kennen uns, die Umgebung, die Ärzte“, so die Expertin. Aber der Engpass führt zu Bettensperren - und das dazu, dass die Patientinnen in andere Kliniken müssen. Maria Stammler-Safar weiter: „Einen oder zwei Tage vor der Entbindung müssen wir sie in andere Kliniken transferieren, weil sie hier nicht versorgt werden können.“ Mütter sind entsetzt, weinen. Männer werden aggressiv. Oder umgekehrt.