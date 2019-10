In die Tötungsanstalt Hartheim gebracht

Insgesamt waren es aus dem Gau Tirol-Vorarlberg 707 Frauen, Männer und Kinder. Menschen mit geistigen, psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen, die als unwertes Leben eingestuft und systematisch ermordet wurden. Von den Haller Patienten kamen 300 in der berüchtigten Tötungsanstalt Hartheim bei Linz um, 60 wurden in Niedernhart-Linz mittels Überdosis Medikamenten ermordet.