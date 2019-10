In „Manaraga“ beschwört Sorokin eine Zukunft herauf, in der Klassiker der Weltliteratur als Heizmaterial für eine geheime Gilde von Spitzenköchen dient. Geza (Mathias Lodd) ist einer von ihnen: Begleitet von einem dubiosen Gehilfen (Lukas Walcher) bereitet er in den Residenzen der kriminell Reichen „Schnitzel auf Schnitzler“ und „Steak auf Dostojewski“ zu. Doch dann drohen Revolutionäre aus dem Ural das elitäre Geschäft mit den Gaumenfreuden zu unterwandern.