Zwei Personen erlitten am Mittwoch in Neustift Kohlenmonoxidvergiftungen durch eine defekte Gastherme. Nun stellt sich die Frage nach der Sicherheit solcher Anlagen. „Die liegt in Tirol bei 99,99 Prozent“, betont Franz Jirka, Heizungstechniker und Innungsmeister der Rauchfangkehrer in der Wirtschaftskammer Tirol.