Kevin S. wurde in der Mittagspause erschossen

Kevin S. wurde in einem Kebab-Lokal erschossen, wo er sich gerade sein Mittagessen holen wollte. Der 20-jährige gelernte Maler hatte in der Nähe auf einer Baustelle gearbeitet, als der mutmaßliche Schütze Stephan B. seine Wut an ihm ausließ und ihn eiskalt hinrichtete. Kevins Mutter berichtet gegenüber dem Sender RTL unter Tränen: „Er hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Wie soll ich das ertragen?“ Sie habe ein unveröffentlichtes Video gesehen, das die Sekunden der tödlichen Schüsse zeigt. Die Helm-Kamera des Schützen filmte, wie Kevin starb.