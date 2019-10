Der Earth Strike vor zwei Wochen führte zu Rekordbeteiligungen an Klimaschutzdemos in vielen Städten auf der Welt. Doch - wie einst begonnen - der Streik geht natürlich jede Woche weiter, auch in Linz. „Fridays For Future“ lädt heute Freitag, 11. Oktober in das „streikende Klassenzimmer“ am Bahnhofsvorplatz ein.