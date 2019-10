Zwei Burschen (16) konnte die Polizei nun mehrere Einbrüche nachweisen. Sie sollen seit Juli in fünf Trafiken eingebrochen sein und mehrere Fahrräder gestohlen haben. Ein Jugendlicher wurde nun in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 22.000 Euro. Auch drei weitere Teenager (15) sollen an den Einbrüchen und Diebstählen beteiligt gewesen sein.