Vilimsky kritisiert „Versagen der EU“

Der FPÖ-Generalsekretär und freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Harald Vilimsky, kritisierte gleichzeitig ein Versagen der EU: „Die am Mittwoch gestartete Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien zeigt, dass die EU keinerlei Mittel gegen Erdogan hat.“ Während die Türkei daran gehe, ihre Idee einer Sicherheitszone in Nordsyrien umzusetzen, flössen weiter EU-Gelder an Ankara. „Als die Kurden tapfer den IS bekämpft und sogar besiegt haben, waren sie für die westliche Staatengemeinschaft willkommene Verbündete. Jetzt lässt man sie im Stich“, bemängelte Vilimsky, der eine neue Flüchtlingswelle befürchtet.