Es sei auch ein seltsamer Zufall, dass der Nobelpreis für den zweisprachigen Autor ausgerechnet am Gedenktag von Abwehrkampf und Volksabstimmung, dem 10. Oktober, bekannt gemacht worden sei, ebenso wie die Tatsache, dass das Handke-Stück „Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“ an diesem Abend Premiere im Stadttheater Klagenfurt habe, so Wieser.