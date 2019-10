„Hat uns zur Nummer 1 in moderner Kommunikation gemacht“

In einer weiteren Reaktion auf einen - eher kritischen - Kommentar schrieb Strache: „Meine Frau hat als Sozial Media Expertin (sic) ein angemessenes Gehalt erhalten und uns zur Nummer 1 in der modernen Kommunikation (Facebook, Twitter, Instagram) gemacht und mich in meiner Arbeit 16-18 Stunden Arbeitstage (sic) quer durch alle Bundesländer auch überall hinbegleitet und die moderne Kommunikation am Laufen gehalten. Sie war jeden Cent wert. Und ihr Herzensanliegen - den Tierschutz - hat sie selbstverständlich ehrenamtlich gemacht. Das wird sie auch in Zukunft weiter verfolgen.“