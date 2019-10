Die Unbekannten waren in ein Büro in einem Flachgauer Gewerbegebiet eingedrungen. Dort stahlen sie eine Handkassa, ein Sparschwein und Süigkeiten. Nachdem die Einbrecher in einer angrenzenden Werkshalle nach weiterer Beute suchten und nicht fündig wurden, zogen sie ab. Ebenfalls in der gleichen Nacht drangen andere Unbekannte in einen Container ein. Sie rissen sich das Münzgeld eines Dartautomaten unter den Finger.