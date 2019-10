Österreich hat einen neuen Literaturnobelpreisträger: Am Donnerstag ging die begehrteste Auszeichnung der Buchwelt an Literatur-Legende Peter Handke. Entsprechend groß war die Freude in der heimischen Kultur- und Politikszene. Handkes „Vorgängerin“ Elfriede Jelinek, Preisträgerin von 2004, reagierte etwa mit Begeisterung auf die Nachricht aus Schweden: „Großartig! Er wäre auf jeden Fall schon vor mir dran gewesen“, schrieb sie. Für Jelinek war es „höchste Zeit!“.