1942 in Kärnten geboren

Peter Handke wurde am 6. Dezember 1942 im Kärntner Ort Griffen, dem er bis heute verbunden ist, geboren. Er studierte in Graz Rechtswissenschaften, brach dieses Studium allerdings ab. Mit seinen ersten literarischen Werken erlangte er rasch Bekanntheit und wurde später zu einem Star der Literaturszene. Der vielfach ausgezeichnete Autor ist seit 1969 Vater einer Tochter und lebt seit fast 30 Jahren in Frankreich in einem Vorort von Paris.