Beric nur Joker

Und im Angriff rechnet Barisic mit Andraz Sporar: „Kek sieht in ihm den besseren Konterstürmer. Das sagt alles über die Qualität in der Offensive.“ Weil Robert Beric nur die Joker-Rolle bleibt. „Extrem effizient, starke Ballannahme, dynamisches Anlaufen - alles top“, schwärmt Barisic von seinem Ex-Schützling in Hütteldorf. Es wird also ein Duell auf Augenhöhe. Wie im Juni in Klagenfurt, da gewann Österreich dank Burgstallers Goldtor mit 1:0.