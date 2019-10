In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 11. Oktober 2008, kurz nach ein Uhr nachts, verunglückt der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider bei einem Autounfall am Weg zu seinem Haus. Haider wird lebensgefährlich verletzt und verstirbt wenig später auf dem Weg ins Klinikum Klagenfurt. Am 18. Oktober findet in Klagenfurt die offizielle Trauerfeier statt. 25.000 Menschen - darunter viele Repräsentanten der Republik - verabschieden Haider auf dem Neuen Platz. Der Unfallort in Lambichl wird zu einem Ort der Erinnerung.