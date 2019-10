Nach der ersten Sondierungsrunde hat Sebastian Kurz bekräftigt, dass drei Parteien ihren „grundsätzlichen Willen, mit der Volkspartei zu regieren“ deponiert hätten. Diese wären SPÖ, Grüne und NEOS. „Sie haben sehr klar signalisiert, dass sie Interesse haben, an einer zukünftigen Bundesregierung beteiligt zu sein und mitzugestalten“, sagte der ÖVP-Chef am Donnerstag. FPÖ-Chef Norbert Hofer habe dagegen erklärt, „dass er das Wahlergebnis nicht als Auftrag sieht, sofort in Regierungsverhandlungen einzusteigen“, sagte Kurz und betonte, das auch „respektieren“ zu wollen. Auf Twitter gibt es dagegen erste türkis-blaue Wortgefechte nach der FPÖ-Absage.