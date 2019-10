Bei der Wedding Venture, der interaktiven, neuen Hochzeitsmesse im Raum Wien, liegt Liebe in der Luft! Am 26. Oktober 2019 wartet auf die Besucher statt eines langweiligen Messebesuchs eine Erlebniswelt für alle Sinne. Sagen Sie Ja zu Gratis-Workshops, spannenden Vorträgen, ausgewählten Ausstellern, Life-Events und persönlicher Betreuung in einer atemberaubenden Hochzeitslocation!