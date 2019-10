Hätte ohne der Auszeit „Get Tragic“ anders geklungen? „Das kann man nicht wirklich wissen, aber vermutlich schon“, antwortete Carter, deren Stimme auf der aktuellen Produktion an Ausdruck gewonnen hat. „Denn so blieb uns viel Zeit, uns zu verändern und unseren Sound zu erweitern. Früher ging alles so rasant, die Songs wurden schnell geschrieben, es blieb keine Zeit zum Überdenken, was wir da eigentlich tun.“ Der Gang nach L.A. habe ihr und Blood Red Shoes gut getan, betonte Carter. „Eine veränderte Umgebung hilft. Wir haben ja eigentlich vor jedem Album den Wohnort gewechselt. Diesmal bin ich allerdings auch viel gereist, abseits von Tourneen. Ich habe Erfahrungen gemacht, ohne am Abend auftreten zu müssen. Davor kannte ich seit dem Teenageralter nichts anderes, als mit Blood Red Shoes unterwegs zu sein.“