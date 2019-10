Die FPÖ nimmt sich vorerst selbst aus dem Sondierungs-Poker mit der ÖVP. Österreich stehe offenbar vor einer türkis-grünen Koalition, so Parteichef Norbert Hofer, der am Donnerstagvormittag in drastischen Worten vor einer „Linkswende in türkisem Mantel“ warnte. Nach der Aussage von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, die von Hofer wiederholt kommunizierte FPÖ-Entscheidung in Richtung Oppositionskurs zu „respektieren“, stehe man für weitere Sondierungen vorerst nicht mehr zur Verfügung. Kurz kündigte unmittelbar darauf weitere Gespräche „in größerer Runde“ ab kommendem Mittwoch an - auch mit der FPÖ wolle man weiter Kontakt halten (siehe Video oben).