Tragische Geschichte

Solche Aktionen sind im Zeitalter von Frank Ocean oder Rihanna zwar keine Sensation mehr, doch bei den Chromatics herrscht eine etwas andere Vorgeschichte, die wenig mit Glitzer und Glamour zu tun hat. Das letzte, und famose, Studioalbum „Kill For Love“ hat nämlich schon sieben Jahre auf dem Buckel, weil danach so ziemlich alles in die Hose ging. Anfang Dezember 2014 kündigte die Band den Nachfolger „Dear Tommy“ an und schoss mit „Just Like You“, „I Can Never Be Myself When You’re Around“ und „In Films“ sogar drei Vorab-Singles in den Orbit. Weitere Anzeichen für eine baldige Veröffentlichung folgten, bis Jewel im Spätherbst 2015 beim Schwimmen ein tragisches Nahtoderlebnis hatte und die Uhren noch einmal zurück auf Null stellte.