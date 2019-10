Materieller und immaterieller Schadenersatz, Prozesskosten

Der EGMR sieht in seinem nunmehrigen Urteil eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention, konkret von Artikel 8, dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Die Republik muss Lewit 648,48 Euro an materiellem Schadenersatz, 5000 Euro an immateriellem Schadensersatz und 6832,85 Euro an Prozesskosten zahlen, dazu kommen noch Erstattungen für Steuern und Zinsen.