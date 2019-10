Neue Challenge auf Instagram soll Welt verändern

Bei der „One Word Change Challenge“ geht es darum, in nur einem einzigen Wort zu beschreiben, wie man selbst gerne die Welt verändern würde. Dieses schreibt man auf einen Finger, hält ihn in die Kamera und fordert danach via Posting auf Instagram Freunde dazu auf, genau dasselbe zu tun. Schauspielerin Yara Shahidini ist bereits eine der zahlreichen Unterstützer der Aktion. Sie hat das Wort „Storytelling“ (zu Deutsch: Geschichten erzählen) gewählt und erklärt: „Unsere ehrlichen Geschichten mit anderen zu teilen, ist so wichtig. Wenn wir uns gegenseitig dazu ermutigen, etwas zu tun, können wir gemeinsam die Welt ändern.“