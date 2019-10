Stephan B. war bei der Bundeswehr

Sein Vater hörte in den Nachrichten von der Schreckenstat. Auf die Frage, ob er dabei an seinen Sohn gedacht hatte, schwieg der Mann, hieß es in der „Bild“. Danach erzählte er, dass sein Sohn bei der Bundeswehr war, allerdings keine Spezialausbildung genossen hatte. Augenzeugen aus Halle schilderten nämlich, dass sich der Schütze wie ein Soldat bewegt habe, gezielt vorgegangen sei und sicher geschossen habe.