Der viermalige Weltmeister hatte beim Rennen in Sotschi in der Anfangsphase mehrfach die Anweisung erhalten, Charles Leclerc vorbei zu lassen. Doch er widersetzte sich. „Natürlich habe ich am Funk den Bescheid bekommen, den Platz zu tauschen, und habe mich nicht daran gehalten. Und das war mit Sicherheit nicht richtig“, räumt Vettel Fehler ein.