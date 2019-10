Am Mittwoch feierte Angelina Jolies neuer Streifen „Maleficent: Mistress of Evil“ in London Europa-Premiere. Mit auf den roten Teppich brachte die Schauspielerin wie schon bei der Weltpremiere in London und einer weiteren Premiere in Rom einen Teil ihrer Kinder. Gemeinsam mit den Töchtern Zahara (14), Shiloh (13) und Vivienne (11) sowie deren Zwillingsbruder Knox posierte die 44-Jährige für die Fotografen.