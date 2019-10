„Süddeutsche Zeitung“

„Trauer, Mitgefühl und Zurückhaltung ist das, was angemessen ist in einem solchen Moment. Es war schon immer beschämend, dass in Deutschland jede Synagoge permanent geschützt werden muss, dass es ohne Poller, Kameras und gepanzerte Türen nicht geht. Am Mittwoch erwies sich das Beschämende als das Lebensrettende, und doch bleibt es ein unfassbarer Tag: ein Mordanschlag auf eine Synagoge voller Menschen, an Jom Kippur, in Deutschland. Wer den 100.000 Juden im Land ein Zeichen der Zuneigung und der Liebe geben will, hat vielleicht Zeit, Blumen an der örtlichen Synagoge abzulegen. Was man noch tun könnte: die Polizei einfach arbeiten zu lassen. Und wem danach ist, der bete für die Männer und Frauen dort, dass sie heil herauskommen aus dem Einsatz.“