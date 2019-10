Die Philadelphia Flyers mit ihrem Villacher Stürmer Michael Raffl haben auch ihr zweites Saisonspiel in der NHL gewonnen. Die Flyers feierten am Mittwoch mit einem 4:0 gegen die New Jersey Devils einen gelungenen Heim-Einstand. Dabei machte Lindsey Vonns Freund unliebsame Bekanntschaft mit unserem Eishockey-Star.