Zu seinem Ehrenamt gekommen ist Josef Pfleger durch die einfache Frage einer Ruderklub-Kollegin, die hauptberuflich für die Hilfsorganisation gearbeitet hat. „Ich bin damals in Pension gegangen und sie meinte, was ich nun mit der gewonnenen Zeit anfange“, erzählt der Niederösterreicher. Da er seit der Geburt an einem Augenproblem leidet, haben ihn die Ziele von Licht für die Welt und speziell der Einsatz in Afrika überzeugt. So sehr, dass Herr Pfleger seit sechs Jahren jede Woche für eineinhalb Tage ehrenamtlich mithilft.